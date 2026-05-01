Il Venezia torna in Serie A dopo un solo anno, grazie al pareggio 2-2 contro lo Spezia e alla sconfitta del Monza. La squadra festeggia in laguna, dove i tifosi si sono radunati per celebrare questa promozione. Ora l'obiettivo è mantenere la categoria, evitando un ritorno in categorie inferiori. La stagione si conclude con questa promozione e con la volontà di consolidare il risultato.

Il Venezia ritorna in serie A dopo un anno. Il Venezia FC torna in Serie A dopo appena un anno. La promozione è arrivata grazie al 2-2 sul campo dello Spezia Calcio e alla contemporanea sconfitta del Monza. Una promozione conquistata con un turno di anticipo che ha fatto esplodere la festa in tutta la laguna. La partita: vantaggio Venezia e rimonta Spezia. La gara è stata intensa e combattuta. Il Venezia è passato subito in vantaggio con Yeboah al 7’, dimostrando l’approccio aggressivo che ha caratterizzato tutta la stagione. Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio con Sagrado al 70’, che sembrava aver chiuso definitivamente i conti. Lo Spezia, però, non si è arreso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Venezia promosso in Serie A: festa in laguna dopo il 2-2 con lo Spezia, ora l’obiettivo è fermare l’ascensore

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