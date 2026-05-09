I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni a Napoli nell’ambito di un’operazione contro il traffico aereo illegale a Scampia. Durante le indagini sono state identificate alcune rotte utilizzate per trasportare merci o persone illegalmente. L’operazione si è conclusa con il sequestro di materiali e dispositivi collegati alle attività illecite. L’arresto fa parte di un’indagine più ampia sulla criminalità organizzata nella zona.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli – Un intervento fulmineo dei Carabinieri della stazione locale ha portato all’arresto di un uomo di 31 anni, coinvolto in un’operazione di traffico di droga che ha dell’incredibile. I fatti si sono svolti nel parco privato “Le Rondini”, situato in via Bakù, dove i militari hanno messo in atto una strategia efficace per fermare i due sospetti. Il blitz è andato a buon fine grazie all’attenzione e alla prontezza dei Carabinieri, che hanno intercettato un 31enne intento a recuperare un drone incastrato su un terrazzo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il traffico aereo illegale a Scampia: rotte verso il carcere svelate.

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