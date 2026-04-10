Un commerciante italiano si trova attualmente in carcere negli Stati Uniti con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni americane per un valore di 540 mila dollari. Secondo le indagini, le munizioni sarebbero state inviate verso la Russia passando per il Kirgisistan. L’indagine riguarda l’eventuale violazione delle normative sugli esporti e il coinvolgimento in un traffico di armi non autorizzato. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan. L'altoatesino Manfred Gruber, commerciante di 61 anni, si trova ora in un carcere federale negli Usa. «Manfred Gruber ha messo a rischio numerose vite - ha detto Roman Rozhavsky, vicedirettore della Divisione spionaggio e controspionaggio dell'Fbi -, fornendo illegalmente alla Russia munizioni di fabbricazione americana e di tipo militare per un valore di centinaia di migliaia di dollari, al fine di sostenerne l'offensiva bellica in Ucraina». «Si è dichiarato colpevole» Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, come anticipato dai giornali bolzanini Tageszeitung e Alto Adige, Gruber si sarebbe dichiarato colpevole durante una prima udienza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»

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