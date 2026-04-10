Un uomo di 61 anni è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni verso la Russia. Secondo le autorità, il manager avrebbe trasferito armi per un valore superiore ai 540 mila euro senza rispettare le norme di esportazione. L’indagine ha portato al suo fermo, che ora si trova in custodia nelle carceri statunitensi in attesa di eventuali sviluppi legali.

Un manager italiano di 61 anni è in carcere negli Usa con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni per un valore di oltre 540mila euro verso la Russia. Secondo quanto riferisce il Dipartimento di giustizia americano l’uomo, Manfred Gruber, originario della provincia di Bolzano, si è dichiarato colpevole. L’arresto risale allo scorso 30 marzo: Gruber, responsabile commerciale per una nota azienda italiana di armi, avrebbe approfittato di società controllate insieme ad un complice per far uscire munizioni dagli Stati Uniti e farle arrivare in Kirghizistan, da dove poi venivano riesportate in Russia per essere utilizzate nella guerra contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, italiano in carcere per export illegale di munizioni verso la Russia

Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan.

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