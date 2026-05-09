Il Torino continua a segnare con costanza, con sette gol complessivi tra Serie A e Coppa Italia. La squadra di D’Aversa si affida soprattutto ai colpi di testa, che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Tra i marcatori spiccano i nomi di alcuni giocatori, tra cui Casadei, che contribuiscono a rafforzare la posizione in campionato e in coppa. La squadra sembra trovare continuità nei risultati e nel modo di affrontare le partite.

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© Calcionews24.com - Il Torino mette le ali: il colpo di testa è il marchio di fabbrica di D’Aversa

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