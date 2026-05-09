Un video pubblicato sui social ha attirato l’attenzione su Chiara Ferragni, suscitando numerose reazioni negative. Nel clip, la influencer indossa un look che alcuni hanno giudicato fuori luogo, accompagnato da una frase considerata arrogante. Pochi commenti sono bastati per far scoppiare un’ampia discussione online, con migliaia di utenti che hanno espresso disappunto e critiche nei confronti della protagonista.

Bastano poche parole, un video apparentemente innocuo e un commento di troppo per scatenare l’ennesima tempesta social intorno a Chiara Ferragni. Stavolta non si parla di beneficienza o pandori, ma di qualcosa di molto più quotidiano: riutilizzare un vestito. Eppure, quella che sembrava un’uscita sostenibile e positiva si è trasformata in un boomerang comunicativo che ha attirato critiche da ogni fronte, compreso quello di Tommaso Zorzi. L’influencer cremonese ha pubblicato su TikTok un video dove mostrava il look scelto per il matrimonio di due amici, Fabio e Patrick. Tailleur nero elegante e, sotto la giacca, un reggiseno firmato Philosophy già sfoggiato sul red carpet di Cannes nel 2019.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il top di Chiara Ferragni che ha scatenato migliaia di critiche sui social: la frase arrogante e il look fuori luogo

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chiara Ferragni, addio dress code da matrimonio: alla cerimonia veste di nero e ricicla il top di Cannes; Finalmente qualcuno ha capito: bufera social su Chiara Ferragni; Chiara Ferragni compie 39 anni: Mi auguro di sentirmi sempre più a casa nella mia vita; Chiara Ferragni ricicla un abito per un matrimonio: Bello riutilizzare i vestiti. Ma i fan la attaccano.

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