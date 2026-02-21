Chiara Ferragni torna a mostrare Vittoria sui social | sulla neve non rinuncia al costume di Elsa

Chiara Ferragni ha condiviso di nuovo immagini della figlia Vittoria sui social, questa volta in un post in cui si vede il piccolo volto nascosto. La mamma ha scritto che Vittoria, durante una giornata sulla neve, ha deciso di indossare il suo costume di Elsa di Frozen, anche sotto gli abeti innevati. La bambina ha deciso di portare con sé il suo personaggio preferito, nonostante la stagione fredda. La foto ha ricevuto molti commenti dai follower.

Chiara Ferragni è tornata a mostrare la figlia Vittoria sui social (almeno di spalle). Il dettaglio divertente che ha rivelato su di lei? Sulla neve non rinuncia al suo costume preferito, quello di Elsa di Frozen.