Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno di Leone sui social, condividendo tre foto con lui senza mostrare il volto. Leone compie 8 anni e i commenti più presenti sono quelli di famiglia e amici vip. La influencer ha scelto di mantenere la privacy, come già deciso con il marito Fedez dopo la separazione.

Chiara Ferragni ha celebrato il compleanno di Leone con dolcezza e discrezione: il piccolo compie 8 anni e la mamma ha condiviso su Instagram tre foto insieme a lui, tutte senza mostrare il volto, rispettando la privacy decisa con Fedez dopo la separazione. Accompagnate da una dedica piena d’amore, le immagini raccontano un legame profondo e quotidiano: “ Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo che fa sembrare la mia vita una favola. Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito ed oltre ”. I fan hanno subito reagito con affetto, così come alcuni membri della famiglia e amici famosi. Il compleanno di Leone Lucia Ferragni cade il 19 marzo, giorno che quest’anno si intreccia con la Festa del Papà, rendendo la giornata ancora più speciale per la famiglia Ferragnez. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Leone torna sui social di Chiara Ferragni: i commenti più dolci di famiglia e amici vip

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