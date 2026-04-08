Siete Presente Cultura e partecipazione Premiati i volontari del terzo settore

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Empoli si è svolta una cerimonia dedicata ai volontari del terzo settore, con premi assegnati a chi si dedica con impegno alla comunità. L’evento ha sottolineato il ruolo di giovani e volontariato come elementi fondamentali per il futuro, anche in tempi complessi. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e rappresentanti di varie organizzazioni, evidenziando l’impegno di chi opera nel settore sociale.

EMPOLI La speranza nel domani, visto l’oggi difficile, risiede in due fattori: giovani e volontariato. Ebbene, ieri a mezzogiorno in punto a Empoli, nella prestigiosa sede della sala consiliare del municipio, se n’è avuta prova. Si è preso atto dei 25mila euro di finanziamenti per i cinque progetti ‘empolesi’ vincitori del bando "Siete presente. Giovani e associazionismo", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana e con un finanziamento complessivo di quasi 500mila euro. Ha fatto seguito la premiazione delle associazioni, rappresentate da giovani pieni di entusiasmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Giovani e terzo settore, torna il bando di Giovanisì Siete PresenteAndrà a finanziare almeno 99 progetti con 495mila euro, di cui 250 mila euro messi a disposizione da Regione Toscana e fondazioni bancarie FIRENZE –...

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Multi SubHe was the world’s top hacker. Now he’s 8. And he’s here to win.

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Temi più discussi: Siete presente, oltre 56 mila euro per i giovani volontari del terzo settore; Siete Presente. Cultura e partecipazione. Premiati i volontari del terzo settore; Empoli: 25mila euro ai giovani volontari del terzo settore; Livorno, 38 mila euro per i giovani volontari del terzo settore.

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