Quasi 40mila euro per i giovani volontari del terzo settore dell' Aretino

Nove progetti nel settore del volontariato giovanile nell’area di Arezzo hanno ricevuto un finanziamento complessivo di 39.740 euro attraverso il bando “Siete presente”. I fondi sono destinati a sostenere le iniziative promosse da giovani volontari e associazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno nel terzo settore. La ripartizione dei fondi copre diversi interventi e attività sul territorio.

Sono nove i progetti vincitori del bando "Siete presente. Giovani e associazionismo" realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì con il contributo delle Fondazioni bancarie della Toscana Quasi 40mila euro (per la precisione 39.740 euro) di finanziamenti per i nove progetti dell'area di Arezzo vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana con un finanziamento complessivo di quasi 500mila euro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quasi 40mila euro per i giovani volontari del terzo settore dell'Aretino Articoli correlati Aretino truffato: dopo una telefonata fa un bonifico da 40mila euro. Bottino in parte recuperatoIl pensionato è stato frodato da un finto carabiniere, i veri militari dell'Arma, dopo la segnalazione, si sono subito attivati con la banca di... Leggi anche: Perché la Regione Lazio ha cancellato quasi 3mila enti del Terzo Settore dal registro unico nazionale Una selezione di notizie su Quasi 40mila Temi più discussi: Bring Me The Horizon debutta con 40mila euro e quasi 3mila presenze; Nuova Gamec, segnali di ripartenza sul cantiere. Ad aprile si spostano le vecchie gru; Un progetto da 80mila euro per la Polizia Locale: in arrivo un veicolo, nuove telecamere e lettori di targhe; Cetraro, sequestrati 40mila euro in un magazzino: indagini su presunti fondi della cosca · CosenzaChannel.it. La lettera della banca che può costarti fino a 40mila euro: perché non devi ignorarla entro aprileSta arrivando a milioni di italiani il rendiconto sui costi degli investimenti: archiviarla senza capirla può incidere pesantemente sui risparmi. La guida SOSBanca per leggerlo e difendersi ... panorama.it Via 40mila euro per un sms truffa. L’operatore dovrà risarcirloUn bonifico di 40mila euro partito dal suo conto corrente bancario e mai autorizzato perché frutto di una truffa ormai nota come quella del cosiddetto sms spoofing. La somma verrà però restituita al ... ilgiorno.it Il cofinanziamento regionale è di quasi 40mila euro per implementare il controllo del territorio dell'Unione dei Comuni Adda Martesana - facebook.com facebook Il Comune a sue spese (quasi 40mila euro ) libererà l’area per consegnarla alla nuova impresa. «Chiederemo i danni. L’obiettivo è far iniziare i lavori prima possibile». x.com