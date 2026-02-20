Torino | dal 28 febbraio il vino italiano celebra terroir
Il Salone del Vino a Torino dal 28 febbraio evidenzia la passione italiana per il terroir. La manifestazione si svolge presso le OGR Torino, attirando produttori e appassionati da tutta Italia. L’evento mette in mostra le tradizioni vitivinicole e le produzioni più innovative del settore. Durante i tre giorni, si assaggeranno vini provenienti da diverse regioni e si scopriranno abbinamenti inediti. La città si prepara a vivere un intenso weekend dedicato al vino italiano.
Torino si fa vetrina del vino italiano: tra innovazione, sostenibilità e abbinamenti sorprendenti. Torino si prepara ad ospitare una nuova edizione del Salone del Vino, in programma dal 28 febbraio al 2 marzo presso le OGR Torino. L’evento si propone come un punto di riferimento per appassionati ed esperti del settore, offrendo una panoramica completa sulle eccellenze vitivinicole italiane e le nuove tendenze, con un calendario ricco di degustazioni, incontri e approfondimenti. Un viaggio tra terroir e nuove frontiere del vino. Le OGR Torino, ex complesso industriale riqualificato, accoglieranno cantine storiche, giovani vignaioli, consorzi ed enoteche regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Torna il Salone del Vino di Torino, dal 28 febbraio al 2 marzo
