L'orso nero apre la portiera dell'auto e ruba una cassa di birre in Tennessee | come si adattano agli ambienti urbani

Un orso nero ha aperto una portiera di un'auto e rubato una cassa di birre in Tennessee. Episodi di questo tipo si verificano frequentemente negli Stati Uniti, dimostrando come gli orsi si adattino agli ambienti urbani cercando cibo disponibile. La scena è stata ripresa da testimoni e condivisa sui social media, attirando l’attenzione sulle interazioni tra animali selvatici e zone abitate dall’uomo.