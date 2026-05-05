L'orso nero apre la portiera dell'auto e ruba una cassa di birre in Tennessee | come si adattano agli ambienti urbani
Un orso nero ha aperto una portiera di un'auto e rubato una cassa di birre in Tennessee. Episodi di questo tipo si verificano frequentemente negli Stati Uniti, dimostrando come gli orsi si adattino agli ambienti urbani cercando cibo disponibile. La scena è stata ripresa da testimoni e condivisa sui social media, attirando l’attenzione sulle interazioni tra animali selvatici e zone abitate dall’uomo.
Un orso nero apre un'auto e ruba una cassa di birre in Tennessee. Episodi simili sono piuttosto frequenti negli USA e mostrano come gli orsi si adattano agli ambienti urbani cercando cibo facile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Ruba un’auto, si schianta e si capovolge, tenta di rubarne un’altra e viene linciato dalla follaL'episodio vicino al supermercato Lidl della Circumvallazione esterna, all'altezza di Villaricca.
Leggi anche: Si finge diplomatico e ruba un’auto da 40 mila euro, riesce a fuggire ma fa un’incidente e viene arrestato
Panoramica sull’argomento
L’orso nero apre la portiera dell’auto e ruba una cassa di birre in Tennessee: come si adattano agli ambienti urbaniUn orso che apre la portiera di un'auto e scappa via con una cassa di birre. Non è una scena tratta da un film, ma ciò che si vede in un video pubblicato su TikTok dal profilo @madog.27. Le immagini, ... fanpage.it
Tennessee, orso irrompe in città e diventa la star della parata di NataleUn orso nero ha rubato la scena alla 50° Fantasy of Lights Christmas Parade di Gatlinburg nel Tennessee, venerdì sera, percorrendo con calma e apparente sussiego la strada principale decorata a ... rainews.it