Scurria infiamma la campagna elettorale | Il destino di Messina dipende da noi De Luca non abbiamo paura

Da messinatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la campagna elettorale a Messina, un candidato ha criticato l’attuale amministrazione, definendola fallimentare per via di “sordità e arroganza”. Ha inoltre accusato un altro candidato di “avvelenare” il clima politico della città, senza fare nomi specifici. La discussione si è accesa con toni forti e accuse dirette, mentre i candidati si confrontano sui temi più caldi in vista delle prossime elezioni.

“Il più grande fallimento di questa amministrazione è racchiuso in due parole: sordità e arroganza. C’è un individuo a Messina che avvelena la campagna elettorale e non merita neanche di essere nominato. Non sono preoccupato degli insulti. È molto difficile in questa città occuparsi della cosa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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