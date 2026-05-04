Scurria infiamma la campagna elettorale | Il destino di Messina dipende da noi De Luca non abbiamo paura

Durante la campagna elettorale a Messina, un candidato ha criticato l’attuale amministrazione, definendola fallimentare per via di “sordità e arroganza”. Ha inoltre accusato un altro candidato di “avvelenare” il clima politico della città, senza fare nomi specifici. La discussione si è accesa con toni forti e accuse dirette, mentre i candidati si confrontano sui temi più caldi in vista delle prossime elezioni.