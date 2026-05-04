Scurria infiamma la campagna elettorale | Il destino di Messina dipende da noi De Luca non abbiamo paura
Durante la campagna elettorale a Messina, un candidato ha criticato l’attuale amministrazione, definendola fallimentare per via di “sordità e arroganza”. Ha inoltre accusato un altro candidato di “avvelenare” il clima politico della città, senza fare nomi specifici. La discussione si è accesa con toni forti e accuse dirette, mentre i candidati si confrontano sui temi più caldi in vista delle prossime elezioni.
“Il più grande fallimento di questa amministrazione è racchiuso in due parole: sordità e arroganza. C’è un individuo a Messina che avvelena la campagna elettorale e non merita neanche di essere nominato. Non sono preoccupato degli insulti. È molto difficile in questa città occuparsi della cosa.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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