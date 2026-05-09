Il ‘Teatro a Pedali’ arriva a Cerignola | tutti in sella per mandare in scena ' Marcovaldo funghi in città'

Da foggiatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cerignola debutta il ‘Teatro a Pedali’, uno spettacolo teatrale che coinvolge attivamente il pubblico. La rappresentazione, intitolata ‘Marcovaldo, funghi in città’, si svolge con dieci biciclette collegate a un sistema che trasforma l’energia prodotta dagli spettatori in corrente per luci e audio. La performance è ideata dalla compagnia Mulino ad Arte e richiede la partecipazione fisica degli spettatori per poter essere messa in scena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno spettacolo teatrale che funziona solo se il pubblico pedala. A Cerignola arriva il Teatro a Pedali, format ideato dalla compagnia Mulino ad Arte, in cui l’energia necessaria per luci e audio viene prodotta in tempo reale dagli spettatori, chiamati a salire su 10 biciclette collegate a un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

'Roma Teatro' di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena Paolo Caiazzo con 'I Promessi Suoceri’Sabato 21 febbraio, alle 21 il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno dei volti più amati della comicità partenopea: Paolo Caiazzo.

Roma Teatro di Cerignola, stagione 2025/2026: Federica Luna Vincenti in scena con ‘Sissi l’imperatrice’In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Per la stagione 2025/2026, al Roma Teatro di Cerignola domenica 5 aprile...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Il Roma Teatro di Cerignola porta il Sud nel cartellone nazionale del Teatro a Pedali; L'ORA DEL PASTO. CICLISMO A TEATRO, VENDITTI RACCONTA TACCONE; Giro d'Italia 2026, Verbania è pronta: dieci giorni di festa con attività, appuntamenti e vetrine a tema; Il parroco benedice i trattori: Gli agricoltori chiedono pace. Chiesa inagibile, messa sul sagrato.

Ricerca: «teatro a pedali festival 2026»Eccoci qui per l'ennesima volta, con il consueto ritardo, a raccontarvi cosa succede al di là dei Pirenei, dove, dal 3 al 13 Ottobre scorso si è tenuta la 35° edizione del Festival Internazionale del ... fantascienza.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.