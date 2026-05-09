Il ‘Teatro a Pedali’ arriva a Cerignola | tutti in sella per mandare in scena ' Marcovaldo funghi in città'

A Cerignola debutta il ‘Teatro a Pedali’, uno spettacolo teatrale che coinvolge attivamente il pubblico. La rappresentazione, intitolata ‘Marcovaldo, funghi in città’, si svolge con dieci biciclette collegate a un sistema che trasforma l’energia prodotta dagli spettatori in corrente per luci e audio. La performance è ideata dalla compagnia Mulino ad Arte e richiede la partecipazione fisica degli spettatori per poter essere messa in scena.

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