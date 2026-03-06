Roma Teatro di Cerignola stagione 2025 2026 | Federica Luna Vincenti in scena con ‘Sissi l’imperatrice’

Il Roma Teatro di Cerignola annuncia la programmazione per la stagione 20252026 e domenica 5 aprile alle 21 si terrà lo spettacolo ‘Sissi l’imperatrice’ con Federica Luna Vincenti. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino e coinvolgerà il pubblico con una performance dedicata a questa figura storica. La data e l’orario sono stati ufficialmente comunicati dall’organizzazione teatrale.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Per la stagione 20252026, al Roma Teatro di Cerignola domenica 5 aprile alle 21 va in scena Federica Luna Vincenti con lo spettacolo dal titolo ‘Sissi l’imperatrice’. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 22 e la mattina (dalle 10 alle 12.30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it. Lo spettacolo Lo spettacolo è il racconto dell’inquieta e tormentata vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, comunemente nota come Sissi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: L’imperatrice Sissi fuori dagli schemi. Al Feronia c’è Federica Luna Vincenti

'Roma Teatro' di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena Paolo Caiazzo con 'I Promessi Suoceri’Sabato 21 febbraio, alle 21 il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno dei volti più amati della comicità partenopea: Paolo Caiazzo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Teatro di.

Temi più discussi: Sergio Assisi al ‘Roma Teatro’ di Cerignola con Mi dimetto da uomo; Sergio Assisi al Roma Teatro di Cerignola con Mi dimetto da uomo; Fine settimana a Foggia e provincia: gli eventi di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo - FoggiaToday; BENEVENTO LONGOBARDA IL 28 FEBBRAIO AL TEATRO ROMANO: LA PAX ROMANA E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA EUROPA.

SERGIO ASSISI Sergio Assisi al Roma Teatro di Cerignola con Mi dimetto da uomoUn viaggio ironico e profondo alla scoperta dell’umanità perduta, tra improvvisazione, risate e interazione diretta con il pubblico ... statoquotidiano.it

Cerignola, al via la nuova stagione del Roma TeatroSi apre l’8 novembre la nuova stagione del Roma Teatro di Cerignola, che porterà sul palco grandi nomi della scena nazionale e un cartellone che spazia dal monologo alla prosa classica. Ad inaugurare ... lagazzettadelmezzogiorno.it

· ` Roma (Lazio, Italia) Tra il Tevere e il Campidoglio, in un intreccio di epoche che solo Roma sa custodire, il Teatro di Marcello continua a ergersi come un monumento sospeso tra - facebook.com facebook

L’alba dalle dita rosate #Roma Teatro di Marcello x.com