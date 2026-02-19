' Roma Teatro' di Cerignola stagione 2025 2026 | in scena Paolo Caiazzo con ' I Promessi Suoceri’
Il Roma Teatro di Cerignola annuncia che sabato 21 febbraio, alle 21, ospiterà Paolo Caiazzo con lo spettacolo ‘I Promessi Suoceri’. Caiazzo, noto comico napoletano, porta sul palco una satira sulla vita di coppia e le famiglie all’italiana. La sua partecipazione si inserisce nella stagione 20252026, che promette di offrire momenti di divertimento e riflessione. L’evento attira appassionati di comicità e curiosi pronti a ridere di fronte alle sue battute affilate. La serata si svolgerà al teatro di Cerignola, pronto a riempirsi di pubblico.
Sabato 21 febbraio, alle 21 il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno dei volti più amati della comicità partenopea: Paolo Caiazzo. L’attore e cabarettista, colonna portante di ‘Made in Sud’, torna in scena con la sua nuova commedia 'I Promessi Suoceri’, un’analisi ironica e dissacrante sulle dinamiche familiari e sul traumatico passaggio dal ruolo di padre a quello, decisamente più scomodo, di suocero. Scritta e diretta dallo stesso Caiazzo, la pièce mette a confronto due famiglie agli antipodi, costrette a relazionarsi dall'annuncio di un matrimonio imminente. Tra segreti inconfessabili, ambizioni frustrate e scontri di classe, la commedia omaggia apertamente i meccanismi del teatro classico napoletano – con un richiamo esplicito alla struttura di ‘Miseria e Nobiltà’ di Eduardo Scarpetta – declinandoli in una chiave contemporanea e brillante.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
