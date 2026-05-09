La Juventus sta valutando un trasferimento importante in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo fonti vicine al club, si parla di un investimento di 45 milioni di euro per un giocatore di grande calibro. La società ha già avviato i primi contatti e sta studiando le modalità per portare a termine l'operazione, che richiederà tempi e sforzi significativi.

di Alessio Lento La Juventus avrebbe già individuato uno dei nomi più pesanti della prossima estate, anche se per arrivare fino in fondo servirà molto più di un semplice sondaggio. Perché qui non si parla del classico giovane da prendere e aspettare, ma di un giocatore che in Francia considerano già pronto per il salto definitivo in una big europea. Il club bianconero starebbe seguendo la situazione con attenzione da settimane, sapendo però che la concorrenza rischia di diventare feroce appena il mercato entrerà davvero nel vivo. E, soprattutto, sapendo che il Monaco non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti, nonostante il giocatore sia sotto contratto fino al 30 giugno 2028.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il sogno della Juve parla francese: servono 45 milioni, tutti e subito

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