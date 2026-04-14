La squadra capitolina sta affrontando una fase di grande attenzione riguardo alle finanze, con un piano di cessioni che prevede la vendita di alcuni giocatori per ottenere subito 60 milioni di euro. Questa strategia si inserisce in una sessione di mercato estiva caratterizzata da decisioni importanti, in cui bisogna bilanciare le esigenze economiche con gli obiettivi sportivi. La situazione richiede scelte rapide e mirate per rispettare le scadenze imposte dal club.

La Roma si avvicina ad una sessione estiva di mercato particolarmente delicata, in cui sarà fondamentale trovare un equilibrio tra esigenze finanziarie e obiettivi tecnici. L’eventuale accesso alla prossima Champions League rappresenterebbe un risultato di grande valore, sia dal punto di vista sportivo che d’immagine, ma non basterà a colmare le attuali difficoltà economiche del club. La dirigenza giallorossa, capeggiata dalla famiglia Friedkin, è infatti vincolata al rispetto di parametri finanziari rigorosi, che richiedono interventi nell’immediato ed in quest’ottica, le operazioni in uscita assumono un ruolo centrale per riequilibrare i conti, a prescindere dal piazzamento finale in campionato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, piano cessioni shock: servono 60 milioni subito

Juventus, rebus Thuram: servono 60 milioni per l’addioIl futuro di Khéphren Thuram alla Juventus entra in una fase di riflessione strategica.

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Nelle Marche si decise il destino di Roma — e nessuno lo ricorda. Non sul Campidoglio. Non lungo il Tevere. Su una pianura marchigiana, vicino all'odierna Sassoferrato, nel 295 a.C., si giocò la partita più grande della storia repubblicana romana. Contro Ro - facebook.com facebook

Che grande emozione oggi a Roma con il Presidente @GiuseppeConteIT alla presentazione del suo libro “Una nuova primavera”. x.com