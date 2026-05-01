Il Real Madrid sta facendo un’offerta da 50 milioni di euro per un giocatore che attira l’attenzione di molte squadre. La proposta è stata presentata e sembra destinata a essere accettata rapidamente, lasciando poco spazio a dubbi sulla volontà del club di portare avanti questa operazione. La trattativa si svolge in modo rapido, e i dettagli sono ancora riservati, ma l’interesse è ormai ufficiale.

di Alessio Lento Non è solo una voce di mercato, è uno di quei movimenti che costringono tutti gli altri a fermarsi un attimo e capire cosa sta succedendo davvero. Perché quando una grande europea decide di accelerare, lo fa con tempi e cifre che non lasciano molto spazio alla trattativa lunga, quella fatta di contatti, rilanci e attese. Qui si parla di un’ operazione che potrebbe chiudersi in fretta, o almeno provarci. Un’ offerta importante, già pronta, che avrebbe un senso preciso: anticipare la concorrenza e togliere il giocatore dal mercato prima che diventi un’asta. Il dettaglio che circola, riportato da Fichajes.net, è abbastanza chiaro: circa 50 milioni di euro messi sul tavolo, senza troppi giri di parole.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il Real Madrid sulla strada della Juventus: 50 milioni, tutti e subito

When Real Madrid Destroyed Juventus 4-1 2017 Champions League Final

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