Kean svela | Andremo al Mondiale siamo un grande gruppo! Gattuso ci fa impazzire ma è uno vero daremo tutto per lui

Durante un evento a Milano, l’attaccante della Fiorentina e della nazionale ha dichiarato che il gruppo è forte e che l’Italia parteciperà ai Mondiali del 2026. Ha anche commentato il lavoro di Gattuso, definendolo un allenatore autentico e coinvolgente, e ha ribadito l’impegno di tutto il team per raggiungere l’obiettivo. Nessun dettaglio sulle strategie o altre questioni legali o controverse.

Mercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni. Ecco le ultime Calciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Infortunati Milan, come stanno Gabbia e Bartesaghi? Le ultimissime sui rossoneri in vista dell’Inter Zaniolo si racconta: «Ho una riconoscenza altissima per questa maglia. Italia? Mi piacerebbe essere al Mondiale e al playoff di marzo» Mercato Milan, frenata dal Brasile per... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kean svela: «Andremo al Mondiale, siamo un grande gruppo! Gattuso ci fa impazzire ma è uno vero, daremo tutto per lui» Gattuso sicuro: «Italia, ti porto al Mondiale! Sarà fondamentale quel fattore da parte di tutto il gruppo»Il commissario tecnico Gattuso ha delineato visioni e ambizioni per la Italia in vista della prossima qualificazione ai Mondiali, mettendo in... Virginia Stablum di Striscia: “Noi Veline come Samira Lui, non siamo uno stereotipo. Moise Kean? Sono single”Virginia Stablum è una delle sei Veline che hanno rivoluzionato il bancone di Striscia La Notizia e, in quest'intervista a Fanpage.