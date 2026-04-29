Un sit in contro le cave I partiti di sinistra davanti a Confindustria

Un sit-in contro le cave si è svolto oggi davanti a Confindustria, con i rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana che si sono radunati per chiedere un cambiamento nella gestione del settore lapideo. I partecipanti hanno manifestato per evidenziare le loro richieste e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. La protesta si inserisce nel dibattito pubblico sulle modalità di sfruttamento delle risorse naturali.

Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana scendono in piazza per chiedere una sterzata netta nella gestione del comparto lapideo. L’appuntamento è fissato per domani, alle 18, proprio davanti ai cancelli della sede di Confindustria in viale XX Settembre, a Fossola. Una scelta simbolica e politica, per i manifestanti quegli uffici rappresentano il cuore di chi frena ogni tentativo di evoluzione del sistema estrattivo. Al centro della polemica c’è la mancata applicazione della Legge Regionale 352015 a distanza di undici anni dalla sua approvazione. Inoltre gli obiettivi di tracciabilità, la filiera corta e la sostenibilità ambientale prefissati sembrano ancora lontani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un sit in contro le cave. I partiti di sinistra davanti a Confindustria Notizie correlate Sigonella, sit-in di associazioni e partiti contro il coinvolgimento nelle operazioni militariTrasparenza e chiarezza su cosa avviene a Sigonella, oltre al fermo no all’utilizzo della base nel catanese e delle altre infrastrutture sul... Migranti, in 300 a Caserta contro sfruttamento lavorativo e guerra: sit-in davanti alla PrefetturaTempo di lettura: 2 minutiCirca 300 persone si sono riunite a Caserta, in Piazza della Prefettura, davanti alla Questura, per il presidio contro lo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Un sit in contro le cave. I partiti di sinistra davanti a Confindustria; Regione, nelle cave dismesse fotovoltaico e altre rinnovabili; Attività estrattive, l'assessore Gallo e Confindustria Piemonte a confronto con le imprese del territorio. In Confindustria Brescia la tappa lombarda del roadshow dedicato all’innovazione organizzato da Il Sole 24 - facebook.com facebook Tra le notizie #Telcoffee segnaliamo l’allarme di @Confindustria: la crisi geopolitica può sfociare in una grave crisi energetica, con impatti su crescita, consumi e investimenti. L’energia resta una vulnerabilità chiave: servono strategia, tempi rapidi e misure con x.com