Ormai solo una crisi di sistema potrebbe salvarci ma non lo farà

I dati diffusi da Eurostat mostrano che il rapporto tra deficit e PIL si attesta al 3,1 per cento, mantenendo l’Italia nella procedura d’infrazione per un valore inferiore di appena 0,1 punti. Questa situazione evidenzia come le decisioni di bilancio continuino a influenzare le possibilità di manovra del paese e come le scelte politiche abbiano conseguenze dirette sui conti pubblici, senza alternative evidenti al momento.

Il danno e la beffa del rapporto deficitpil al 3,1 per cento, ufficializzato ieri da Eurostat, e della conseguente permanenza dell’Italia nella procedura d’infrazione per uno zero-virgola-uno, confermano un’antica legge della politica: i conti si pagano tutti insieme. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia e il fallimento di tutta la sua strategia di politica estera (il famoso ponte tra Europa e Stati Uniti), per Giorgia Meloni la mancata uscita dalla procedura assomiglia molto al colpo di grazia. In pratica, significa che alle prossime elezioni il governo si presenterà a mani vuote, in tutti i sensi: senza alcun risultato apprezzabile da poter vantare (i centri albanesi? il decreto rave? la riforma del codice della nautica da diporto?) e senza soldi per farsi perdonare.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Bullied and betrayed! After a surprise pregnancy, she chose to end it all. Heartbreaking!

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