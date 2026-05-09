Il sindaco Sergio Giordani ospite di lusso a bordo del tram

Il sindaco è stato visto a bordo di un tram, vestito con jeans, una polo blu e una casacca gialla smanicata. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che si sono fermati a osservarlo e a scattare fotografie. La serata si è svolta sotto i riflettori, con il pubblico che ha manifestato entusiasmo e interesse per il progetto di mobilità su rotaia. La visita ha suscitato commenti positivi tra i supporter del trasporto pubblico locale.

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