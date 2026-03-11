Fiamme e fumo a bordo di un tram della linea 27 in via Marco Bruto per il cedimento dell’alta tensione | panico fra i passeggeri a bordo

A Milano, un tram della linea 27 in via Marco Bruto ha preso fuoco a causa di un cedimento dell’alta tensione, provocando fumo e fiamme. I passeggeri a bordo sono stati colti dal panico mentre le fiamme si sviluppavano vicino ai sedili e alle parti elettriche del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Milano, 11 marzo 2026 – Sembra non esserci pace per le linee tranviarie milanesi: dopo la tragedia del 27 febbraio, col deragliamento del Tramlink in viale Vittorio Veneto sulla linea 9,che ha causato due morti e una cinquantina di feriti, e quelli avvenuti nei giorni successivi che hanno riguardato in particolare la linea 15 a Rozzano, questa mattina fumo e fiamme si sono scatenati a bordo di un convoglio della linea 27 all’altezza di via Marco Bruto, non lontano dai “tre ponti” di viale Forlanini e della stazione Repetti della M4. L’incidente si è verificato intorno alle 9 nel tratto di linea fra via Mecenate e viale Forlanini sui binari in direzione di piazza Cinque Giornate e del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

