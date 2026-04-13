Arrestati due cittadini marocchini a Lacedonia a bordo di auto rubata

Durante un controllo di routine nel territorio, i militari della Guardia di Finanza di Avellino hanno fermato due cittadini marocchini a Lacedonia. I due uomini erano a bordo di un’auto che risultava essere stata rubata, e non avevano documenti di identità con sé. Gli uomini sono stati arrestati e trasferiti in carcere, mentre l’auto è stata sequestrata.

Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha tratto in arresto due cittadini di nazionalità marocchina, risultati sprovvisti di documenti e a bordo di un’autovettura rubata.L’episodio si è verificato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it 800 euro per l’auto rubata: due giovani arrestatiNel territorio campano, due giovani di Giugliano sono stati arrestati per estorsione dopo aver richiesto 800 euro a una donna di Marigliano per la... Anziana rapinata a Rivoli, arrestati due marocchiniSi aggiravano nell’area mercatale di Piazza Cavallero a Rivoli (Torino) cercando, apparentemente, di approcciare persone anziane per vendere vari...