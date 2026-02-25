Sanità la Puglia verso il Cup unico regionale | Attivo entro un anno Sperimentazione al via da Bari

Si partirà dalla provincia di Bari, a inizio estate, per estendere poi il sistema a tutto il territorio regionale. L'obiettivo fissato dalla Regione è di arrivare entro un anno all'attivazione del Cup unico della sanità. A fare il punto sull'iter per la realizzazione del nuovo centro unico di prenotazione, che metterà in rete le 10 aziende sanitarie pugliesi, è stato questa mattina l'assessore regionale alla Salute, Donato Pentassuglia, nel corso della prima seduta della III Commissione consiliare regionale (Sanità), presieduta da Felice Spaccavento. Il nuovo sistema, ha spiegato Pentassuglia, consentirà al cittadino che necessita di una prestazione sanitaria di avere a disposizione "tutte le disponibilità, non solo nel suo territorio, ma anche in quelli limitrofi, anche di province diverse. 🔗 Leggi su Baritoday.it

