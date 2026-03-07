Elly guarda al futuro ma non vuole fare le primarie | sa che a vincerle sarà Giuseppe Conte

Elly Schlein conclude il suo tour all’interno del partito, riafferma il suo impegno contro il referendum e critica il governo. Durante l’evento, ha parlato delle sue posizioni politiche e delle sfide future, evitando di prendere parte alle primarie, convinta che Giuseppe Conte abbia più possibilità di vittoria. La sua presenza si è concentrata sul rinnovamento e sulla mobilitazione interna alla sua area politica.

Elly Schlein conclude il suo tour all'interno del partito. Riafferma il suo impegno per il No al referendum critica il governo. Ma si guarda bene dal parlare di primarie di coalizione. Per un semplice, unico motivo: sa che se si dovesse votare il candidato a premier a vincere sarebbe Giuseppe Conte. Le parole di Schlein. 'Troveremo una modalità di scelta condivisa" sul candidato premier del centrosinistra. Intervistata da ' Il Manifesto' Elly Schlein esclude scontri interni al Pd e all'opposizione per l'individuazione del candidato alla guida della coalizione. "Siamo tutti consapevoli della grande responsabilità che abbiamo: per la prima volta -assicura- dopo oltre 20 anni possiamo andare al governo con una coalizione progressista vincendo le elezioni".