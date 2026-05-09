Il rugby è una ribellione perfetta per le donne

Per lei "il rugby è la democrazia del fango", Erika Morri, 55 anni, ex azzurra, formatrice e consigliera federale ha dato alle stampe "Empowerment per la vita: la meta del rugby femminile" scritto con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. E grazie all’interessamento di Mauro Berruto, ex ct del volley e oggi deputato, Erika è stata a Roma. Alla Camera dei Deputati ha presentato il libro, frutto di una serie di interviste internazionali. Erika, come è nato il volume? "Bisogna tornare indietro ai Mondiali di Nuova Zelanda. Ho cominciato a intervistare le atlete dell’Italia per raccontare chi ci fosse dietro la maglia ed alcune atlete di paesi esteri".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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