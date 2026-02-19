Coppa Italia maschile Serie A di rugby | Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970

Il Petrarca Rugby ha vinto la semifinale di Coppa Italia contro il Rugby Viadana 1970, grazie a una meta decisiva negli ultimi minuti. La partita si è giocata allo stadio Memo Geremia, con circa 3.000 tifosi presenti. I giocatori di Petrarca hanno mostrato grande determinazione, spinti dal supporto del pubblico. La vittoria permette alla squadra di accedere alla finale a gara unica. La partita ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. La finale si giocherà tra due settimane, in un campo ancora da definire.

Tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per la semifinale (a gara unica) della Coppa Italia 20252026. Il Petrarca Rugby incontra per la terza volta in casa in questa stagione sportiva il Rugby Viadana sabato 21 febbraio 2026 alle ore 14:30, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza - Padova. I biglietti sono in prevendita fino alle ore 12:00 di venerdì 20 febbraio 2026 al prezzo di € 11,00 (uomini e donne maggiorenni) e € 6,00 (abbonati I-S-F 20252026, over 65, ragazzi da 12 a 17 anni, studenti UniPD), compresi i diritti di prenotazione posto (senza addebiti per il pagamento con carta di credito), sul sito www.