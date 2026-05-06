Immaginaria 2026 | cinema donne e ribellione a Roma

Nel 2026 si svolgerà a Roma la ventunesima edizione di Immaginaria, un festival internazionale che si concentra su film lesbici, femministi e indipendenti. L’evento presenta una selezione di opere provenienti da diversi paesi e si svolge in varie location della città, coinvolgendo registi, attori e pubblico in incontri e proiezioni. La manifestazione si distingue per la sua attenzione alle tematiche di genere e alle narrazioni di ribellione femminile.

Cosa: La ventunesima edizione di Immaginaria, il prestigioso festival internazionale dedicato al cinema lesbico, femminista e indipendente.. Dove e Quando: Al Cinema Nuovo Sacher di Roma, nel cuore di Trastevere, dall’8 al 10 maggio 2026.. Perché: Per esplorare narrazioni autentiche e marginalizzate attraverso opere internazionali, celebrando l’amore e il desiderio femminile come potenti atti politici di trasformazione sociale.. La capitale si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e radicali della sua primavera culturale. Il grande schermo torna a farsi megafono di storie silenziate, rivendicazioni sociali e indagini intime con l’arrivo della ventunesima edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Immaginaria 2026: cinema, donne e ribellione a Roma Notizie correlate Immaginaria 2026: a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderioDall’8 al 10 maggio 2026 il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospita la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other... Immaginaria 2026: cinema, donne e rivoluzione al SacherCosa: Ventunesima edizione di Immaginaria, il festival internazionale dedicato al cinema indipendente lesbico e femminista. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al Nuovo Sacher ‘Immaginaria’: tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderio; Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women; Fabbrica Design Week 2026: 110.000 presenze per un’edizione da record tra design e musica elettronica; VIRGIL CALLING BACK PULCINELLA. Festival Immaginaria 2026: anteprime, restauri e dibattiti al Cinema Nuovo SacherUna rassegna che mette al centro film indipendenti, documentari e corti capaci di indagare identità, maternità e spazi di resistenza ... viaggiamo.it Immaginaria, International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious WomenDall’8 al 10 maggio il Cinema Nuovo Sacher di Roma accoglie la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema ... romatoday.it A partire dalle 16 e fino alle 20, il prato del parco si trasformerà nel “Magico Mondo di Immaginaria” - facebook.com facebook