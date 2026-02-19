Corsi professionali fasulli per ottenere lo sconto sulle tasse | società condannata

La società è stata condannata per aver falsificato corsi professionali e ottenere ingiustamente lo sconto sulle tasse. La causa riguarda crediti d’imposta per formazione 4.0 fasulli, del valore di 149.766,06 euro. La Corte tributaria di Perugia ha confermato le sanzioni, evidenziando che i corsi erano inesistenti e i documenti postdatati. Le verifiche hanno svelato che le attività formative non si sono mai svolte realmente. La frode ha coinvolto diverse aziende che hanno presentato pratiche false per risparmiare sui pagamenti fiscali.

Crediti d'imposta derivanti dalla "Formazione 4.0" fasulli per 149.766,06 euro e la Corte tributaria di Perugia conferma le sanzioni per "corsi inesistenti e documenti postdatati". La sentenza è stata emessa nei confronti di un'azienda che aveva ottenuto delle agevolazioni fiscali grazie al piano "Industria 4.0", ma che erano poi state ritenute illegittime, azionando il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate per un credito d'imposta indebitamente compensato. La vicenda inizia con una verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle entrate di Perugia riguardante l'anno d'imposta 2021.