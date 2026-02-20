Come funziona lo sconto da 60 euro sulle bollette degli italiani
Il governo ha approvato un decreto che prevede uno sconto di 60 euro sulle bollette energetiche degli italiani, con l’obiettivo di alleggerire le spese di molte famiglie. Questa misura si rivolge in particolare alle fasce medie, spesso colpite da aumenti dei costi. Le compagnie elettriche applicheranno lo sconto in modo volontario, offrendo un aiuto diretto ai consumatori. La misura entrerà in vigore già dal prossimo mese e sarà valida per un periodo limitato.
Il nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce un'importante novità per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie italiane: un meccanismo volontario di sconto sulle forniture elettriche che punta a raggiungere la cosiddetta "fascia media" della popolazione. Oltre al rafforzamento del bonus sociale per i più vulnerabili, il governo ha previsto una misura specifica per chi, pur non rientrando nelle soglie di povertà estrema, fatica a far fronte ai rincari energetici.
