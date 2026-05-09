Nella notte tra il primo e il due maggio 1990, una banda organizzata entrò nella chiesa della Madonna di Ponte allo Spino, una frazione vicino a Sovicille. Dopo aver forzato un ingresso laterale, aprirono il portone principale e si introdussero all’interno. Recentemente, i Carabinieri hanno riconsegnato a un privato una tela rubata in quella occasione, recuperata dopo oltre trent’anni.

Era la notte tra il primo e il due maggio 1990, quando una banda sicuramente ben attrezzata e organizzata fece irruzione nella chiesa della Madonna di Ponte allo Spino, nelle campagne vicino a Sovicille, entrando da un ingresso laterale e poi spalancando il portone principale. Furono asportate tre grandi tele, gioielli, un candelabro, un’acquasantiera, per un bottino prezioso e particolarmente voluminoso. Una perdita anche sentimentale, per chi ha sempre animato quella comunità, come la Venerabile compagnia di Maria Santissima Ponte allo Spino, confraternita laicale che custodisce la memoria di quei luoghi e che ieri, non senza emozione, era ad accogliere il ritorno a casa di uno di quei preziosi dipinti rubati, insieme al sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti e a don Giovanni Soldani, vicario generale della diocesi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno a casa. Riconsegnata dai Carabinieri tela rubata nel ’90

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