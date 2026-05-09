Il rischio operativo e il profili penali a Villa Niscemi il convegno del sindacato Sim carabinieri

Si è concluso con uno straordinario successo di partecipazione il convegno "Il rischio operativo: profili penali militari, etici e psicologici nell’attività di polizia", organizzato dalla segreteria provinciale del Sim Carabinieri Palermo a Villa Niscemi. L’evento, che si è tenuto nella Sala.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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