Carabinieri Charlene Gioia eletta consigliera regionale del sindacato Sim

Il sindacato italiano militare carabinieri (Sim) ha annunciato che Charlene Gioia è stata eletta come consigliera regionale del sindacato stesso. La notizia riguarda il rafforzamento della presenza del sindacato nel territorio siciliano e rappresenta un momento significativo per la sua attività nella regione. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal sindacato, che sottolinea l’importanza di questo risultato.

Il sindacato italiano militare carabinieri, Sim, annuncia con soddisfazione un importante passo avanti nel percorso di crescita e radicamento sul territorio siciliano. “La collega Charlene Gioia è stata eletta consigliera regionale, un incarico di prestigio che premia l’impegno costante e la professionalità dimostrata all'interno dell’organizzazione”, si legge nella nota del Sim. “Charlene Gioia - prosegue il Sim - approda alla segreteria regionale dopo aver brillantemente ricoperto l'incarico di consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità. Grazie alle sue spiccate capacità umane e professionali, la neoeletta consigliera rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per tutte le iscritte e, più in generale, per l'intero corpo associativo, portando avanti le istanze del personale con rinnovata energia”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Il palermitano Igor Tullio eletto consigliere nazionale del Sim carabinieriLa Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia, congiuntamente alle Segreterie Provinciali, rivolge le più sincere congratulazioni a Igor... "Scalfire la roccia", il doc da Oscar su Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in un villaggio iraniano. Dall'8 all'11 marzo al cinemaDal Sundance a Hollywood, passando per i cinema italiani: la storia straordinaria di Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in una comunità dove...