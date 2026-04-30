Il sindacato Sim carabinieri Palermo in visita al Nucleo radiomobile | Questo è cuore operativo dell' Arma

Il sindacato Sim Carabinieri Palermo ha visitato il Nucleo radiomobile del Comando provinciale. La delegazione ha effettuato un sopralluogo presso il reparto, che rappresenta il cuore operativo dell’Arma. La visita rientra in un'iniziativa istituzionale per conoscere da vicino le attività e le strutture del reparto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l'incontro.

?La segreteria provinciale del Sim Carabinieri di Palermo, il Sindacato italiano militari, ha effettuato una visita istituzionale presso il Nucleo radiomobile del Comando provinciale. La delegazione, composta dai consiglieri regionali Franco Sortino, Giuseppe Ciappa e Charlene Gioia, è stata.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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