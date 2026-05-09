Il rischio operativo e i profili penali | a Villa Niscemi il convegno del sindacato Sim carabinieri

Si è concluso con uno straordinario successo di partecipazione il convegno "Il rischio operativo: profili penali militari, etici e psicologici nell’attività di polizia", organizzato dalla segreteria provinciale del Sim Carabinieri Palermo a Villa Niscemi. L’evento, che si è tenuto nella Sala.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il rischio operativo e il profili penali, a Villa Niscemi il convegno del sindacato Sim carabinieriSi è concluso con uno straordinario successo di partecipazione il convegno "Il rischio operativo: profili penali militari, etici e psicologici...

Il sindacato Sim carabinieri Palermo in visita al Nucleo radiomobile: "Questo è cuore operativo dell'Arma"?La segreteria provinciale del Sim Carabinieri di Palermo, il Sindacato italiano militari, ha effettuato una visita istituzionale presso il Nucleo...

Approfondimenti e contenuti

Rischio operativo e tutela delle divise, il Sim Carabinieri Palermo a Villa NiscemiSala gremita per il convegno dedicato ai profili penali, etici e psicologici dell’attività di polizia ... msn.com

Niscemi, cede il costone e crolla un'altra palazzina: «Il rischio frana era noto dall'ottobre del 1997»Un’altra ferita si apre sul costone di Niscemi. Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci, una delle aree più esposte al dissesto idrogeologico. L’edificio si trovava a ridosso ... leggo.it