Il rilancio di via Regnoli dopo dieci anni di hamburger la ricetta di Elia | Guardiamo Forlì con occhi nuovi

Dopo dieci anni di attività e numerosi cambiamenti, via Regnoli a Forlì si prepara a un nuovo inizio. Nel 2016, due chef hanno aperto un ristorante specializzato in hamburger in questa strada, attirando clienti locali e visitatori. Ora, si annuncia un rilancio del luogo, con un’attenzione rinnovata verso la città e le sue esigenze. La ricetta di Elia Bertozzi e Chiara Guerra, con il tempo, ha lasciato il segno nel quartiere.

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