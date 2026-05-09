Il rilancio di via Regnoli dopo dieci anni di hamburger la ricetta di Elia | Guardiamo Forlì con occhi nuovi
Dopo dieci anni di attività e numerosi cambiamenti, via Regnoli a Forlì si prepara a un nuovo inizio. Nel 2016, due chef hanno aperto un ristorante specializzato in hamburger in questa strada, attirando clienti locali e visitatori. Ora, si annuncia un rilancio del luogo, con un’attenzione rinnovata verso la città e le sue esigenze. La ricetta di Elia Bertozzi e Chiara Guerra, con il tempo, ha lasciato il segno nel quartiere.
Era il 28 agosto del 2016 quando Elia Bertozzi e Chiara Guerra aprirono il Burghetto, ristorante di hamburger in via Regnoli a Forlì. Sono trascorsi quasi dieci anni da quell'intervento che - grazie anche ad altri commercianti - mise in moto il rilancio del centro storico di Forlì. Elia in centro.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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