Nuovi voli da Forlì con Ryanair Notizia importante per il rilancio del Ridolfi

La consigliera regionale Valentina Ancarani commenta così i nuovi collegamenti della compagnia aerea irlandese low coast per Cagliari e Londra Stansted “L’annuncio delle nuove rotte Ryanair è una notizia importante per il rilancio dell’aeroporto “Ridolfi” di Forlì”. La consigliera regionale Valentina Ancarani commenta così i nuovi collegamenti della compagnia aerea irlandese low coast per Cagliari e Londra Stansted. Tali, afferma la consigliera dem, “rafforzano la prospettiva dello scalo forlivese e si inseriscono perfettamente nella strategia regionale illustrata dal presidente Michele de Pascale, che punta a valorizzare anche gli aeroporti sotto i 700mila passeggeri come leva di crescita sostenibile per l’intero sistema dell’Emilia Romagna". “La scelta di costruire una visione integrata, in cui gli scali non si sovrappongono in una competizione interna ma si completano in un disegno regionale coerente, va nella direzione giusta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Ryanair: 20 voli da Rimini, Forlì e Parma. Ecco le nuove destinazioni tra Italia ed Europa

Leggi anche: Ritardi e disagi al Ridolfi di Forlì: rotto lo pneumatico di un aereo Ryanair

Temi più discussi: Aperti al pubblico i Mosaici del volo a Forlì; Forlì. Tornano visitabili i Mosaici del Volo: dal 18 aprile aperto al pubblico il ciclo musivo lungo 102 metri; La visita a Cesena, gli aeroporti di Rimini e Forlì, Mussolini e i lettini da spiaggia: quanta Romagna c'è nei file di Epstein.

Voli Ryanair da Forlì per Londra e Cagliari: ecco le novità per l’estate 2026Nuovi voli Ryainair da Rimini e da Forlì. Lo ha annunciato oggi la compagnia low cost. L’operativo Ryanair da record per l’estate 2026 prevede tre ... corriereromagna.it

Ryanair: 20 voli da Rimini, Forlì e Parma. Ecco le nuove destinazioni tra Italia ed EuropaL’annuncio della compagnia low cost che grazie all’abolizione della council tax (a differenza di Bologna dove ancora permane) ha deciso di investire maggiormente negli scali minori dell’Emilia Romagna ... ilrestodelcarlino.it

Ryanair aggiunge un nuovo aereo a Trapani Birgi. Nuovi voli per l'estate. #trapani #aeroporto #ryanair #voli #estate #tp24 #viaggi - facebook.com facebook

#Aeroporto # ’ , nuova partnership con @aeroitaliasrl. Dalla porta di accesso del Cilento e della costiera amalfitana nuovi voli diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste x.com