Il rifugio dei pavoni Un rudere comunale | Qui non si dorme più

In un'area abbandonata, si trovano un cancello arrugginito, una cassetta delle lettere deteriorata e un cartello che indica il divieto di accesso. Alla vista ci sono anche resti di una rete arancione da cantiere, mentre all’interno si intravedono strutture in rovina. Il sito, conosciuto come il rifugio dei pavoni, è ormai disabitato e privo di attività umane, con segni evidenti di abbandono.

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