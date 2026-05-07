Kimi Antonelli, pilota di automobilismo, ha recentemente dichiarato di trovare un senso di calore e affetto a San Marino, che definisce come un rifugio. La sua connessione con il luogo è descritta come un filo invisibile che lo lega alle sue origini, dopo aver vissuto l’esperienza nelle strade di Miami. Antonelli si mostra determinato e positivo, evidenziando come il suo percorso nel mondo delle corse sia ancora pieno di aspettative.

C’è un filo invisibile che unisce l’asfalto rovente di Miami alle pendici del Titano. Una scia che Kimi Antonelli sta tracciando con la precisione di un veterano e l’entusiasmo di chi ha ancora il futuro negli occhi. Appena rientrato dalla Florida, il leader del mondiale di Formula 1 mercoledì ha raggiunto, a sorpresa, la sala convention di Colombini Group per l’evento ’ San Marino Radici e Futuro’, raccontando un avvio di stagione che somiglia a un sogno, ma costruito con estrema disciplina. Antonelli oggi corre su due binari: quello di una monoposto che "sta andando veramente forte" e quello di una crescita interiore che gli impone di "restare con i piedi per terra", anche quando la classifica lo spingerebbe a decollare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino è il ‘rifugio’ di Kimi: "Qui tutti mi vogliono bene"

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