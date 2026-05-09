Il club spagnolo ha deciso di intervenire dopo le recenti tensioni tra i giocatori. Tchouameni e Valverde sono stati multati con una sanzione di 500mila euro ciascuno a causa di un episodio di rissa. Nel frattempo, il nuovo allenatore, che ha già incontrato il presidente, ha presentato alcune richieste per avviare una fase di rinnovamento. La squadra si prepara a ripartire sotto una guida diversa.

E meno male che due estati fa Ancelotti lo definì “lo spogliatoio più sano che abbia avuto”. Certo, qualche leader è andato via a Valdebebas, da Modric a Kroos, ma nulla faceva pensare a una degenerazione così rapida e difficilmente riparabile. Prevedendo proprio questo Florentino si era affidato l’estate scorsa a Xabi Alonso, come a un novello Pep o al primo Zidane, nel tentativo di fare tabula rasa. Ma il ‘vestuario blanco’ con i vari Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham e altri pullula di prime donne, difficilmente compatibili. E non solo in campo, primo problema che ha affrontato Xabi Alonso. A farne le spese tatticamente quasi subito è stato Rodrygo, al quale il tecnico ha preferito Guler, più prono al sacrificio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Real sembra un asilo? Arriva il maestro Mourinho: cosa chiede a Florentino per ripartire

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