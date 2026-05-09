Il trasferimento di un centrocampista del Real Madrid potrebbe aprire nuovi scenari di mercato, con l’Inter che si fa avanti come possibile destinazione. La società madrilena potrebbe decidere di cedere il giocatore, il cui contratto è in scadenza, anche se ci sono ancora molte incognite e ostacoli da superare. La situazione attuale riguarda esclusivamente questioni contrattuali e di valutazione, senza che siano stati fatti annunci ufficiali.

di Bruno De Santis Maretta al Real Madrid e Valverde può finire sul mercato: l’Inter è una suggestione, non priva di ostacoli (insormontabili) Federico Valverde al Real Madrid sembrava uno di quei giocatori destinati a restare per dieci anni senza discussioni. Uno che corre per tre, che non sparisce mai dalle partite importanti, che può fare praticamente ogni ruolo in mezzo al campo senza perdere intensità. A Madrid lo hanno sempre considerato quasi intoccabile. Per questo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna stanno facendo parecchio rumore. Secondo quanto riportato da Fichajes, il Real Madrid starebbe iniziando a valutare anche l’ipotesi di una separazione dall’uruguaiano dopo quanto accaduto con Tchouameni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il Real lo manda via: e se Valverde diventasse un’occasione per l’Inter?

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