Nel cuore dello spogliatoio del Real Madrid si è scatenata una rissa tra alcuni giocatori, dopo che Tchouaméni ha colpito Valverde con un pugno. L’episodio ha causato il ricovero di Valverde in ospedale. La situazione ha suscitato grande clamore, trasformando quella che sembrava una semplice discussione in un vero e proprio scontro tra membri della squadra. La vicenda ha subito attirato l’attenzione dei media sportivi.

Il Real Madrid è una vera e propria polveriera. Quella che fino a ieri sembrava “solo” una pesante lite verbale, nelle ultime ore si è trasformata in una rissa da far west all’interno dello spogliatoio di Valdebebas. Sempre più urgente l’arrivo di Mourinho. Valverde finisce in ospedale. I protagonisti dell’incredibile scontro sono Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni. Il bilancio è pesantissimo, con l’uruguaiano costretto alle cure ospedaliere. La mano negata e il clima ostile in campo. A innescare la scintilla fatale sono stati gli strascichi del duro faccia a faccia del giorno precedente. Secondo la ricostruzione fornita da Marca, la mattinata si è aperta con Valverde che si è rifiutato categoricamente di stringere la mano a Tchouaméni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tchouaméni manda Valverde in ospedale con un pugno (bell’ambientino al Real Madrid)

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