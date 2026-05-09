Il rapper di X Factor picchiato da un branco a Roma | le immagini shock dall’ospedale

Da cinemaserietv.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026, nel quartiere San Lorenzo di Roma, un rapper coinvolto in un programma televisivo è stato vittima di un’aggressione. Le immagini scattate all’ospedale mostrano ferite e contusioni sul suo corpo, conseguenze di un episodio violento avvenuto in strada. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una violenta aggressione ha scosso il quartiere San Lorenzo di Roma nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026. Vittima del pestaggio è Giovanni Fausto Meloni, in arte Ozymandias, giovane rapper che aveva partecipato a X Factor 2024. L’artista ha denunciato l’accaduto attraverso un video dall’ospedale pubblicato nelle sue stories Instagram e successivamente rilanciato da diverse pagine social, mostrando il volto tumefatto. Fortunatamente non avrebbe riportato fratture. “Cinque immigrati di colore mi hanno spaccato di botte”, la denuncia del rapper Ozymandias massacrato a Roma da branco africani. pic.twitter.comXC6oAtcIS4 — CriminImmigr*ti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

il rapper di x factor picchiato da un branco a roma le immagini shock dall8217ospedale
© Cinemaserietv.it - Il rapper di X Factor picchiato da un branco a Roma: le immagini shock dall’ospedale
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Il commerciante aggredito in via Atenea lascia l'ospedale: picchiato dal branco per 100 euro e bottiglie di alcolici

Leggi anche: TS – Picchiato dal branco per una felpa della Juventus: studente finisce in ospedale ad Ancona

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Nuova Scena 3 su Netflix: tutte le novità e la data di uscita; Irama prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor?; Davide Shorty al Cisim. Tra jazz, cantautorato e rap; Irama al posto di Achille Lauro a X Factor 2026? - Radio Globo.

factor il rapper di xIl rapper di X Factor picchiato da un branco a Roma: le immagini shock dall’ospedaleIl rapper che aveva partecipato a X-Factor 2024 ha raccontato in un video di essere stato picchiato per strada, a San Lorenzo, a Roma, mentre era con amici. cinemaserietv.it

factor il rapper di xIrama nuovo giudice a X Factor? È la novità della prossima edizione del programma di Sky, ma la verità è che lo show è sempre lo stessoCon Irama pronto a entrare nella giuria di X Factor, il talent di Sky arriva alla sua ventesima edizione portandosi dietro, di conseguenza, la promessa di rinnovamento dello show. Ma ormai, dietro l ... mowmag.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.