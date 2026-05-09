Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026, nel quartiere San Lorenzo di Roma, un rapper coinvolto in un programma televisivo è stato vittima di un’aggressione. Le immagini scattate all’ospedale mostrano ferite e contusioni sul suo corpo, conseguenze di un episodio violento avvenuto in strada. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili.

Una violenta aggressione ha scosso il quartiere San Lorenzo di Roma nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026. Vittima del pestaggio è Giovanni Fausto Meloni, in arte Ozymandias, giovane rapper che aveva partecipato a X Factor 2024. L’artista ha denunciato l’accaduto attraverso un video dall’ospedale pubblicato nelle sue stories Instagram e successivamente rilanciato da diverse pagine social, mostrando il volto tumefatto. Fortunatamente non avrebbe riportato fratture. “Cinque immigrati di colore mi hanno spaccato di botte”, la denuncia del rapper Ozymandias massacrato a Roma da branco africani. pic.twitter.comXC6oAtcIS4 — CriminImmigr*ti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il rapper di X Factor picchiato da un branco a Roma: le immagini shock dall’ospedale

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