Il Qatar scommette sulla diplomazia pakistana Ecco la via di Doha per la stabilità

Il Qatar punta sulla diplomazia con il Pakistan, cercando di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Nel suo briefing settimanale, il portavoce del ministero degli Esteri ha condiviso dettagli sulle iniziative in corso e sui colloqui diplomatici effettuati. Le discussioni hanno riguardato questioni di sicurezza, cooperazione economica e aggiornamenti su accordi bilaterali. La strategia di Doha si concentra sull’uso del dialogo per promuovere la stabilità regionale.

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Nel suo briefing settimanale, il consigliere del primo ministro e portavoce del ministero degli Esteri, Majed bin Mohammed Al Ansari, ha ribadito tre punti cardine della linea qatariota: rifiuto assoluto dell’uso dello Stretto di Hormuz come “carta di pressione”, necessità di mantenerlo aperto in ogni circostanza e centralità del canale diplomatico come unico strumento per uscire dalla crisi. Doha denuncia l’inaccettabilità del blocco al passaggio di navi e petroliere, sottolineando l’impatto del prolungato rallentamento del traffico su sicurezza energetica, sicurezza alimentare e stabilità delle catene globali del valore, con ripercussioni che travalicano ampiamente i confini del Golfo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Qatar scommette sulla diplomazia pakistana. Ecco la via di Doha per la stabilità ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Convivenza democratica e stabilità delle relazioni. Ecco la diplomazia delle parole Leggi anche: Di Maio incontra il ceo di QatarEnergy a Doha, Qatar Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dove vedere oggi le partite del Qatar ai Mondiali FIFA 2026? Guida TV, streaming gratis, VPN, eSIM; Scommesse antepost vincenti gironi Mondiale 2026: per Dazn Bet Germania, Francia e Spagna favorite - AGIMEG; Antepost Mondiali calcio 2026, le favorite e le quote di valore: guida la Spagna, attenzione all’Inghilterra.