Luigi Di Maio, rappresentante speciale per il Golfo dell'Unione Europea, si è incontrato a Doha con il ministro di Stato per l’Energia del Qatar. Durante l’incontro, è stato presente anche il presidente e CEO di QatarEnergy, la compagnia petrolifera statale dell’emirato. La riunione si è svolta nel capoluogo del Qatar, senza ulteriori dettagli sulle discussioni o sui temi trattati.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La risposta dell'Iran alla proposta statunitense in 15 punti per porre fine al conflitto in corso è stata ufficialmente inviata agli Stati Uniti ieri sera, mercoledì 25 marzo, tramite mediatori. Lo ha riferito una fonte informata all'agenzia iraniana Tasnim, aggiungendo che Teheran attende la risposta statunitense. "La sovranità sullo Stretto di Hormuz è stata e sarà un diritto naturale e legale dell'Iran. Dovrebbe essere garantita l'attuazione degli impegni assunti dall'altra parte", ha aggiunto la fonte, sottolineando che "queste condizioni si aggiungono alle richieste dell'Iran, presentate nel secondo round di colloqui Iran-Usa a Ginevra, tenutosi pochi giorni prima dell'inizio dell'attuale guerra". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Di Maio incontra il ceo di QatarEnergy a Doha, Qatar

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