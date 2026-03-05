Convivenza democratica e stabilità delle relazioni Ecco la diplomazia delle parole

Negli ultimi anni, la scena internazionale ha visto un aumento di tensioni tra vari attori globali. Dalle crisi militari alle dispute commerciali, le relazioni tra paesi sono caratterizzate da un linguaggio sempre più duro e diretto. Le parole usate nei discorsi ufficiali riflettono una realtà di conflitto e confronto aperto, senza cercare mediazioni o soluzioni immediate.

Interrogare il rapporto tra lingua, società e responsabilità civile. Nel linguaggio una comunità riconosce se stessa, trasmette memoria e definisce il proprio orizzonte pubblico. Quando il linguaggio pubblico si impoverisce o si radicalizza, anche la capacità di costruire prospettive comuni si indebolisce. Michele Gerace racconta “Il sentimento del futuro”, il podcast della Scuola sulla Complessità realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Associazione culturale “cento giovani” Nella diplomazia contemporanea le parole non sono più soltanto strumenti di mediazione. Sempre più spesso diventano segnali di posizionamento strategico, strumenti di pressione o elementi di competizione politica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Convivenza democratica e stabilità delle relazioni. Ecco la diplomazia delle parole Se davvero vuole costruire lo stadio, De Laurentiis ingaggi un Conte della diplomazia e delle relazioni istituzionaliUna figura alla Richelieu che abbia pieni poteri e assoluta autonomia (come il tecnico). Dalla diplomazia delle armi all’arma della diplomazia: incontro con l’Ambasciatore FerraraTempo di lettura: < 1 minutoIl Laboratorio per la felicità pubblica e il Comitato PIU’ UNO Benevento 1 organizzano per giovedì 22 gennaio 2026 alle...