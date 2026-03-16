Llorente corre già sull’erba e punta al San Mamés

Diego Llorente si sta allenando già sul campo e mira a scendere in campo domenica prossima a San Mamés. Le voci di un suo possibile impiego con la squadra continuano a circolare, e l’obiettivo del difensore è essere tra i titolari nella prossima partita. La sua presenza in allenamento fa pensare che possa essere una delle scelte di formazione del tecnico.

2026-03-16 20:53:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: D Iego Llorente vuole essere una delle novità dell’undici di Pellegrini domenica prossima a San Mamés. Il difensore centrale del Real Madrid si è infortunato ed è stato espulso nella partita di giovedì scorso al Olimpica di Atene di fronte a Panathinaikos corrispondente all’andata degli ottavi di finale del Lega europea dell’UEFA e non poteva essere domenica prima del celtico. Ha spinto forte nell’allenamento di recupero di venerdì e nell’ultimo della settimana scorsa, sabato, ma ha subito una botta Grecia causato edema nel quadricipite che ha invitato Pellegrini e i servizi medici del club siano prudenti e gli concedano qualche giorno in più per riprendersi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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