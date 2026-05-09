Il progetto del Padiglione ucraino alla Biennale Arte di Venezia 2026 affronta il tema delle garanzie di sicurezza non soddisfatte

Il progetto del Padiglione ucraino alla Biennale Arte di Venezia 2026 si concentra sul tema delle garanzie di sicurezza non soddisfatte. La mostra è stata presentata recentemente e mira a riflettere sulle questioni di protezione e stabilità nel contesto attuale. La partecipazione si inserisce nel quadro della rassegna artistica internazionale e si concentra sulla rappresentazione di queste problematiche attraverso le opere e le installazioni delle artiste coinvolte.

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