Il progetto del Padiglione ucraino alla Biennale Arte di Venezia 2026 affronta il tema delle garanzie di sicurezza non soddisfatte

Da iodonna.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto del Padiglione ucraino alla Biennale Arte di Venezia 2026 si concentra sul tema delle garanzie di sicurezza non soddisfatte. La mostra è stata presentata recentemente e mira a riflettere sulle questioni di protezione e stabilità nel contesto attuale. La partecipazione si inserisce nel quadro della rassegna artistica internazionale e si concentra sulla rappresentazione di queste problematiche attraverso le opere e le installazioni delle artiste coinvolte.

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Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Venezia, 8 mag. (askanews) – , per le quali l’Ucraina ha rinunciato al proprio arsenale nucleare nel 1996, in seguito alla firma del Memorandum di Budapest avvenuta due anni prima. Il Memorandum di Budapest, del 1994, è un accordo politico firmato dall’Ucraina, dagli Stati Uniti d’America, dal Regno Unito e dalla Federazione Russa, in base al quale l’Ucraina ha aderito al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari come Stato non dotato di armi nucleari in cambio di assicurazioni di sicurezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

il progetto del padiglione ucraino alla biennale arte di venezia 2026 affronta il tema delle garanzie di sicurezza non soddisfatte
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